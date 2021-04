Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Un Indien du nom de Kalimullah Khan a réussi à faire pousser plus de 300 variétés de mangues différentes sur un seul et même arbre. Comme le rapporte Slate, le "manguier magique" se trouve dans une ferme située à Malihabad, dans l'État d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. Ainsi le manguier voit pousser sur ses branches des mangues aux formes et aux couleurs différentes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

