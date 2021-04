Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Ce vendredi 9 avril 2021, Matante Rosina pense que le temps sera beau sauf sur l'Est ce matin. Mais au cours de la journée, le temps sera lumineux même si quelques bancs nuageux sont présents en altitude. Dans l'après-midi, les nuages présents sont moins épais et les éclaircies résistent sur le littoral, dans les cirques et les crêtes. Quelques petites averses sont possibles. Les températures varient entre 29 et 32°C sur la frange côtière, 26°C environ à Cilaos, et 18°C à 20°C au Maïdo. Le vent est bien présent sur les côtes nord, nord-ouest et sud avec des rafales entre 5à à 60 km/h vers le Port ou Saint-Philippe. La mer devient forte sur le sud sauvage en fin de journée.

