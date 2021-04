BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi matin 10 avril 2021 :



- Première éruption de l'année pour le Piton de la Fournaise

- Dengue : le vaccin existe mais il n'est pas autorisé à La Réunion

- Rétro : Chocolat péi, restrictions, Covid-19, Mafate, Didier Robert

- Un robochien chinois qui court plus vite que son ombre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des coups de tonnerre dans l'Est le matin

Première éruption de l'année pour le Piton de la Fournaise

Il nous aura bien fait attendre... le volcan est (enfin) entré en éruption ce vendredi 9 avril 2021. Cela faisait des semaines qu'il montrait des signes de réveil. Une crise sismique importante a été enregistrée ce vendredi. C'est finalement aux alentours de 19 heures que le magma a percé la surface, à l'intérieur de l'enclos, sur le front sud du volcan. Il s'agit de la première éruption de l'année 2021. Les curieux vont cependant devoir prendre leur mal en patience : impossible d'aller voir le spectacle de nuit à cause du couvre-feu.

Dengue : le vaccin existe mais il n'est pas autorisé à La Réunion

Nous vivons dans un contexte doublement épidémique depuis un an. La dengue n'est pas moins dangereuse que le Covid-19, un vaccin existe mais la Haute autorité de Santé n'a pas révisé depuis 2019 son regard sur la situation réunionnaise et interdit la mise sur le marché du vaccin Dengvaxia. Pourtant les cas graves se multiplient, hospitalisations à la clé.

Rétro : Chocolat péi, restrictions, Covid-19, Mafate, Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 avril au vendredi 9 avril 2021 : sur Imaz Press :

* Lundi 5 avril - Chocolat péi : au coeur de la fabrique des Cabosses ailées

* Mardi 6 avril - Restrictions sanitaires : La Réunion entame deux semaaines décisives

* Mercredi 7 avril - Covid-19 : avec 922 cas en une semaine, les chiffres sont en légère baisse

* Jeudi 8 avril - Eboulis sur la Canalisation des orangers : les Mafatais à nouveau isolés

* Vendredi 9 avril - Affaire des musées régionaux : le procès de Didier Robert renvoyé fin avril

Un robochien chinois qui court plus vite que son ombre

Un chien en mieux: il obéit, n'aboie pas, ne mord pas et laisse encore moins de souvenirs sur le tapis. Et son concepteur chinois l'assure, son robochien, baptisé AlphaDog, est le plus rapide du monde. Le toutou high-tech, équipé de détecteurs, carbure à l'intelligence artificielle, ce qui lui permet "d'entendre" et "de voir" son environnement. Mais on peut aussi l'emmener en promenade. Même s'il n'a ni queue ni tête, "c'est tout comme un vrai chien", résume Ma Jie, responsable technologie chez Weilan, l'entreprise de Nankin (est) à l'origine du prototype.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des coups de tonnerre dans l'Est le matin

Ce samedi 10 avril 2021, Matante Rosina, qui est dans l'Est aujourd'hui, voit en ouvrant sa fenêtre que le beau temps n'est pas au rendez-vous. Il est possible qu'elle entende même quelques coups de tonnerre. Ailleurs, c'est un temps mitigé. Du soleil mais avec la présence de nuages élevés. Quelques averses sont à noter un peu partout dans les Hauts mais plus marquées dans les hauts du sud-ouest. Les températures sont chaudes : 30°C à C à Saint Pierre, 17°C au volcan et 25°C degrés dans les cirques. Des rafales proches de 60km/h sont présentes sur le sud sauvage, vers Saint-Denis et Le Port. La mer est peu agitée à agitée avec une houle de Sud-Sud-Ouest de 1.5 à 2 mètres.