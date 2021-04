Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Angelo Lauret, figure emblématique du monde agricole, est décédé à l'âge de 93 ans ce samedi 10 avril 2021. Fondateur de la CGPER, qui a été le plus puissant syndicat agricole pendant des années, et ancien président de la Chambre d'agriculture de 1989 et 1993, il a mené toutes les grandes luttes des planteurs contre la fermeture des usines sucrières. Il s'est aussi battu pour une meilleure prise en compte de leurs droits par les usiniers industriels. Angelo Lauret était proche du Parti communiste réunionnais.

Angelo Lauret, figure emblématique du monde agricole, est décédé à l'âge de 93 ans ce samedi 10 avril 2021. Fondateur de la CGPER, qui a été le plus puissant syndicat agricole pendant des années, et ancien président de la Chambre d'agriculture de 1989 et 1993, il a mené toutes les grandes luttes des planteurs contre la fermeture des usines sucrières. Il s'est aussi battu pour une meilleure prise en compte de leurs droits par les usiniers industriels. Angelo Lauret était proche du Parti communiste réunionnais.