Angelo Lauret, fondateur de la CGPER et ancien président de la Chambre d'agriculture, s'en est allé ce samedi 10 avril 2021. Figure emblématique de la lutte pour les ouvriers agricoles, il laisse derrière lui ses nombreux combats. Les réactions sont à retrouver ci-dessous (Photo Thomas Lauret)

• Jean-Michel Moutama, président de la CGPER

Nous avons eu la douloureuse nouvelle de son départ, Angelo nous a quitté ce matin, Angelo Lauret n’est plus ! Nous le regrettons déjà et nous le regretterons beaucoup, car c’est une grande perte pour nous personnellement qui l’avons tous connus et pour certains de nous qui l’avons côtoyé dans son combat pour les agriculteurs réunionnais.

Retiré de la vie syndicale, nous sommes persuadés que Angelo continuait à suivre le combat des agriculteurs parce qu’il a été celui qui pendant de nombreuses années durant a combattu et remporté de nombreuses victoires pour les planteurs réunionnais.

Agriculteur, Autodidacte, il a été une " Figure emblématique et charismatique de l’agriculture réunionnaise ". Ouvrier agricole avant de devenir colon en 1947. En 1967, il exploite pendant de nombreuses années 3 ha en cannes réparties sur 4,5 km2, une gestion difficile car il cédait 2/3 des revenus du colonage au propriétaire. Angelo a connu la misère et la souffrance, " vivant les injustices d’une situation de dominance des industriels canniers qui régnaient sans contrôle sur le prix de la canne — sur les importations, sur le prix des intrants, sur la trésorerie des planteurs ",

Nous pouvons affirmer qu’il pouvait se féliciter d’avoir fait bouger les choses concernant les aides à la diversification et obtenu d’innombrables avantages, tant pour les planteurs que pour les éleveurs. Aujourd’hui, il était resté toujours un petit agriculteur à Grand Bois-les-Haut.

Il a été notre président emblématique au Centre Technique interprofessionnel de la Canne avant d’être " Le Président de la Chambre D’agriculteur ", le Président de la Chambre des Agriculteurs. Sans lui cette chambre n’aurait jamais été celle des Agriculteurs et des petits planteurs.

Aujourd’hui sans son combat aucun d’entre nous n’aurait pu présider aux destinées du monde agricole et ce serait sans doute toujours les sucriers et les industriels qui continueraient à imposer leur point de vue dans les instances agricoles.

Signataire d’un “Appel à la célébration du 19 mars 1946” abolissant le statut colonial (17 décembre 2005), Président du Centre Technique Interprofessionnel de la Canne à Sucre (CTICS (1983-1994). Administrateur de l’ODEADOM, Office de Développement Agricole des Départements d’Outre-Mer (1983- 1994). Président de la Chambre d’Agriculture, Il a été de tous les combats et de toutes les victoires de notre syndicat

"Angelo tu reste éternellement dans nos cœurs et tu seras toujours à nos côtés toujours pour la victoire sur les injustices",

"Tu as été un combattant sans relâche contre les injustices et la domination économique d’une classe contre toutes les autres",

"Tu as été plus qu’un combattant, tu as été un résistant",

"Ton exemple nous montre qu’il faut se dresser contre toutes les injustices, qu’il faut se battre toujours face aux tentatives de domination",

"Tu as été un vainqueur pour la cause des planteurs et tu le restera à jamais".

• Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture

C'est avec une grande tristesse et beaucoup de respect que j'ai appris ce samedi 10 avril la disparition à l'âge de 93 ans d'Angelo Lauret, acteur majeur de l'histoire agricole réunionnaise.

Figure représentative et charismatique, il a été un ardent défenseur de la cause des planteurs et un grand syndicaliste au service des agricultrices et agriculteurs durant l'ensemble de son parcours, de son action.

Elu à la Chambre d'agriculture dès 1974 avant d'en devenir le 1er vice-président en 1983 puis le président de 1989 à 1995, cet enfant de Grand-Bois-les-Hauts a fait preuve d'une proximité et d'un secours exemplaires pour l'agriculture locale.

Prix départemental du mérite agricole mais aussi titulaire de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur à juste titre, il a été le premier président de Chambre d'agriculture à s'attaquer à la problématique du colonat partiaire, disparu localement en 2011 sous son impulsion et, notamment, l'engagement du service juridique de notre institution.

Personnage hors du commun et incontournable pour l'ensemble du microcosme syndical, il a été de nombreux combats politique à la Région mais aussi à la commune de Petite-Ile au cœur du Sud de l'île.

Président du Centre Technnique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTICS) mais aussi administrateur de l'Office de Développement Agricole des Départements d'Outre-Mer (ODEADOM), Angelo Lauret aura mené nombre d'actions et de combats pour le développement de nos productions et la reconnaissance de l'agriculteur réunionnais et, notamment, des éleveurs mais aussi des planteurs dont il faisait partie.

En mon nom personnel, sans oublier les élus et l'ensemble des salariés de la Chambre d'agriculture de La Réunion, je tiens à lui rendre ici un hommage appuyé. J'adresse également à sa famille, ses proches et à l'ensemble des agricultrices et agriculteurs toutes mes sincères condoléances pour cette perte sans mesure pour le monde agricole.

• Olivier Hoarau, maire du Port

"C’est avec une grande émotion que j’apprends le décès d’Angelo Lauret. Figure du syndicalisme et fondateur de la CGPER, il accède à la présidence de la Chambre d’Agriculture de La Réunion en 1989. Grand défenseur des planteurs, il aura porté avec force la cause agricole.

Nous garderons en mémoire ses interventions passionnées lorsqu’il s’agissait de réparer des injustices et de lutter contre les inégalités dont étaient victimes nos producteurs réunionnais.

A ses proches, à ses amis, aux camarades de la CGPER et à tous les planteurs, je présente mes sincères condoléances"

• Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

"J’apprends avec grande tristesse le décès d’Angelo Lauret, président fondateur de la CGPER. Il fut également l’un des éminents présidents de la chambre d’agriculture. Homme d’engagements, grand nom de l’agriculture réunionnaise, il a contribué sans relâche au développement de ce secteur. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au monde agricole qui perd aujourd’hui une figure emblématique."

• Cyrille Melchior, président du Département

"C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Angélo Lauret, le fondateur de la Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de La Reunion (CGPER) et ancien Président de la Chambre d’Agriculture.



Syndicaliste engagé et doté d’une grande force de caractère, cette figure de l’agriculture réunionnaise aura marqué profondément le monde agricole et la politique locale.

Je retiendrai de Angelo Lauret, son amour pour la terre réunionnaise et ses travailleurs, particulièrement les producteurs de canne. En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des conseillers départementaux, je tiens à présenter nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au monde agricole"