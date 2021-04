Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

Ce samedi 10 avril 2021, Matante Rosina, qui est dans l'Est aujourd'hui, voit en ouvrant sa fenêtre que le beau temps n'est pas au rendez-vous. Il est possible qu'elle entende même quelques coups de tonnerre. Ailleurs, c'est un temps mitigé. Du soleil mais avec la présence de nuages élevés. Quelques averses sont à noter un peu partout dans les Hauts mais plus marquées dans les hauts du sud-ouest.

Les températures sont chaudes : 30°C à C à Saint Pierre, 17°C au volcan et 25°C degrés dans les cirques.

Des rafales proches de 60km/h sont présentes sur le sud sauvage, vers Saint-Denis et Le Port. La mer est peu agitée à agitée avec une houle de Sud-Sud-Ouest de 1.5 à 2 mètres.

