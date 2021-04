BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi 11 avril 2021 :



Volcan : l'éruption entame son troisième jour

La première éruption de l'année continue pour le troisième jour consécutif au Piton de la Fournaise ce dimanche 11 avril 2021. Après plusieurs semaines de suspense, une crise sismique importante a été enregistrée ce vendredi. C'est finalement aux alentours de 19 heures que le magma a percé la surface, à l'intérieur de l'enclos, sur le front sud du volcan. L'éruption est assez faible en intensité, les projections ne dépassent pas les 20 mètres de haut. La coulée, qui se trouve à environ 1.800 mètres d'altitude, a avancé de 1,5 km et s'étale sur 150 mètres. Elle a désormais du mal à avancer puisqu'elle se trouve maintenant sur un plateau. Imaz Press a pu survoler l'éruption dès samedi matin

Dans nos jardins, la lutte sans merci contre les cochenilles

Les jardins réunionnais sont infestés de ces petites bêtes blanches qui s'attaquent à nos fleurs, nos plantes vertes et même nos arbres fruitiers. La cochenille suce la sève des plantes jusqu'à dépérissement de celle-ci. Imaz Press est allé à la rencontre de François Yoti, pépiniériste à Saint-André pour essayer de nous donner des astuces... Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire... et vous, vous en avez dans votre jardin ? comment faites-vous pour éradiquer la cochenille ?

Actu improbable : marches d'une église volées, chèvres de Dimitri Payet et mangues

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici ! A Maurice, les marches d'une église ont été dérobées puis revendues... étrange trafic. "Les chèvres du Rove" : une photo de Dimitri Payet postée sur Twitter a bien amusé les internautes. Info insolite pour terminer : 300 variétés de mangues qui poussent sur un même arbre en Inde...

Quand le Covid encourage la reconversion aux arts culinaires

En toque blanche et masquée, Mina Deydier s'applique à réaliser une pâte feuilletée à l'école culinaire Lenôtre. "Je réapprends à marcher", confie cette cadre parisienne, en reconversion pour ouvrir un restaurant en Nouvelle-Zélande.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Possibles pluies dans l'Ouest

Ce dimanche 11 avril 2021 au matin, le soleil ébloui Matante Rosina. Quelques nuages trainent encore sur les côtes nord-est et est. Dans la matinée, les nuages apparaissent sur le relief et apportent des petites averses. Dans l'Ouest, le temps est nuageux et quelques gouttes pourraient tomber. Le vent de secteur Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Ouest sur le sud.