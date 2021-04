Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Vendredi 09 Avril à 12H59

Ce dimanche 11 avril 2021 au matin, le soleil ébloui Matante Rosina. Quelques nuages trainent encore sur les côtes nord-est et est. Dans la matinée, les nuages apparaissent sur le relief et apportent des petites averses. Dans l'Ouest, le temps est nuageux et quelques gouttes pourraient tomber. Le vent de secteur Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Ouest sur le sud.

Ce dimanche 11 avril 2021 au matin, le soleil ébloui Matante Rosina. Quelques nuages trainent encore sur les côtes nord-est et est. Dans la matinée, les nuages apparaissent sur le relief et apportent des petites averses. Dans l'Ouest, le temps est nuageux et quelques gouttes pourraient tomber. Le vent de secteur Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Ouest sur le sud.