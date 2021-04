Au cours de ce week-end du 10 et 11 avril 2021, la gendarmerie a effectué 20 services de contrôle dans l'île. Au total, 172 infractions ont relevées. 50 véhicules ont été immobilisés, dont 11 qui ont été mis en fourrière. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nombre de services réalisés : 20

Nombre d'infractions : 172

Nombre de retentions de permis : 14

Nombre d’alcoolémie : 6

Nombre de conduite sous stupéfiants : 11

Nombre d’immobilisation de véhicules : 50 dont 11 mises en fourrière administrative.

Nombre de défaut d'assurance : 22

Nombre défaut permis, conduite sous suspension/annulation : 6

Nombre de vitesses : 57 dont 16 avec interception

Nombre de non port ceinture : 7

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 8

Nombre non-respect priorité : 7

Nombre franchissement ligne continue : 5

Nombre non port casque et équipement : 8

Nombre de nuisance / pollution : 5

Nombre défaut contrôle technique : 7

Nombre de défaut équipement véhicule conforme : 3

Nombre de refus d’obtempérer : 1 (identifie / enquête en cours).



- Faits particuliers -

Le vendredi 9 avril 2021 à 16h00 à Saint-Gilles, un automobiliste âgé de 27 ans est contrôlé sans être titulaire du permis de conduire. Son véhicule n'est pas assuré, le certificat d'immatriculation n'a pas été établi à son nom dans les délais, le contrôle technique est périmé. Cette voiture qui émet des fumées nauséabondes a été placée en fourrière.

A 18h30, le même jour, toujours à Saint-Gilles, le pilote d'une motocyclette âgé de 35 ans est contrôlé après avoir consommé des stupéfiants, sans être titulaire du permis de conduire et sans avoir souscrit une assurance. La motocyclette a été placée en fourrière.



Le samedi 10 avril 2021, de 17h30 à 22h30, les militaires de la Brigade motorisée et de la compagnie de St-Benoît, ainsi que les réservistes de la Gendarmerie ont mené un contrôle routier coordonné sur les axes de la commune de Sainte-Marie. Lors de ce service, les militaires ont relevé : 31 infractions, dont 4 conduites sous stupéfiants, 3 alcoolémies, 5 excès de vitesse de 132 à 161 km/h au lieu de 90km/h, 1 inobservation de l'arrêt imposé par un STOP, 1 usage de téléphone, 1 échappement bruyant sur un deux-roues motorisé et 5 défauts d'assurance, 2 pneus lisses, 5 défauts de contrôle technique, 1 dépassement dangereux, 2 ceintures, 1 usage de plaque non conforme ...Ayant motivé, 7 mises en fourrières immédiates.

Constatons malheureusement pour plusieurs contrevenants le cumul d'infractions :

- 1 pilote de cyclo testé positif aux produits stupéfiants et circulant sans assurance.

- 1 pilote de motocyclette circulant sans assurance

- 1 pilote de motocyclette positif aux trois substances ! (cannabis, amphétamines et cocaïne)

- 1 conducteur circulant à plus de 40 km/h au dessus de la vitesse maximale autorisée et testé positif aux produits stupéfiants.

- 1 conducteur circulant en téléphonant et sous l'empire d'un état alcoolique (0,33mg/l)

- 1 conductrice jeune permis circulant sous l'empire d'un état alcoolique 0,44 mg/l tout en s'affranchissant du respect du code de la route dont l'inobservation d'un STOP.



Le samedi 10 avril 2021 de 20h30 à 00h30, les militaires des BMO Saint-Paul et RSL, appuyés des réservistes de l’EDSR, ont réalisé, un contrôle coordonné, sur les communes de Saint-Paul, Boucan Canot, Saint-Gilles, L’hermitage, Saint-Leu, Rivière Saint-Louis. En vue de faire respecter le couvre-feu et rechercher les infractions graves génératrices d’accidents.

Au cours de ce service, 50 véhicules et 59 personnes ont été contrôlés. 20 infractions ont été relevées, dont 11 non présentation de justificatifs de déplacements, 1 conduite sous stupéfiants, 1 franchissement de stop, 3 défauts d’assurance, 1 nuisance/pollution, 1 franchissement de ligne axiale continue, 1 pneu lisse et 1 refus obtempéré (enquête en cours)...