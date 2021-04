Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici ! A Maurice, les marches d'une église ont été dérobées puis revendues... étrange trafic. "Les chèvres du Rove" : une photo de Dimitri Payet postée sur Twitter a bien amusé les internautes. Info insolite pour terminer : 300 variétés de mangues qui poussent sur un même arbre en Inde... (Photo : Twitter Dimitri Payet)

• Maurice : les marches d'une église dérobées puis revendues

C'est un cambriolage peu commun qui s'est déroulé à l'église Notre Dame du Rosaire, à Quatre-Bornes, sur l'île Maurice. Des marches en pierre ont été dérobées et un individu âgé de 57 ans a été arrêté pour les avoir rachetées en partie, relate le journal local Le Mauricien. Celui-ci a été placé en détention. (Photo : capture d'écran Le Mauricien)

• "Les chèvres du Rove" : la photo de Dimitri Payet qui amuse Twitter

Le footballeur réunionnais Dimitri Payet a posté une photo sur son compte Twitter qui n'est pas passée inaperçue ce samedi 3 avril 2021. Accompagné de son fils et d'un chevreau, il titre "les chèvres du Rove" (petite ville près de Marseille, ndlr). Une légende qui a entraîné de nombreux commentaires alors que le joueur de l'Olympique de Marseille n'est pas en grande forme ces derniers temps sur le terrain. (Photo : Twitter Dimitri Payet)

• Insolite : 300 variétés de mangues sur un même arbre

Un Indien du nom de Kalimullah Khan a réussi à faire pousser plus de 300 variétés de mangues différentes sur un seul et même arbre. Comme le rapporte Slate, le "manguier magique" se trouve dans une ferme située à Malihabad, dans l'État d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. Ainsi le manguier voit pousser sur ses branches des mangues aux formes et aux couleurs différentes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)