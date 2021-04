Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dans des circonstances encore indéterminées trois véhicules se sont percutés vers 9h ce lundi 12 avril 2021 sur la route du littoral. L'accident a eu lieu juste avant le tunnel dans le sens la Possession - Saint-Denis. Une femme de 53 ans est grièvement blessée et se trouve en état d'urgence absolue. Elle est prise en charge par les secours. Une autre femme de 34 ans a été plus légèrement blessée. Un homme de 42 ans est indemne. Les deux victimes sont prises en charge par les secours. La voie de droite est neutralisée. A 10h10 la direction régionale des routes recensait 9 km de bouchons. La plus grande prudence est recommandé dans le secteur

