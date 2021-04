BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 12 avril 2021



- Volcan : quatrième jour d'une éruption qui s'essouffle

- Virus : la vaccination ouverte aux 55 ans et plus en France

- Covid-19 : des situations inégales dans l'océan Indien

- Elections : le président de l'association des maires interpelle Emmanuel Macron

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, averses l'après-midi

Volcan : quatrième jour d'une éruption qui s'essouffle

Le Piton de la Fournaise entame ce lundi 12 avril 2021 son quatrième jour d'éruption. Dès ce dimanche matin, le volcan a cependant montré des signes d'essoufflement, alors que 32 séismes ont été enregistrés entre samedi et dimanche matin. Après une mission de reconnaissance, les équipes de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) ont déterminé que le front de coulée se trouvait désormais à 1.750 mètres d'altitude. L'éruption a débuté ce vendredi aux alentours de 19 heures, lorsque le magma a percé la surface, à l'intérieur de l'enclos, sur le front sud du volcan. Elle s'est produite près plusieurs semaines de suspense, où de nombreuses crises sismiques ont été relevées

Virus : la vaccination ouverte aux 55 ans et plus en France

Tous les Français de 55 ans et plus sont éligibles à la vaccination à partir de ce lundi 12 avril 2021 avec l'AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Johnson and Johnson, a annoncé le ministre français de la Santé Olivier Véran. 15.000 doses de Janssen (le vaccin de Johnson and Johnson) seront livrées à La Réunion dans les prochains jours et à ce stade "il n'a pas été établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l'injection (de ce vaccin) a déclaré vendredi l'Agence américaine des médicaments (FDA). A noer que l''AstraZeneca ne sera pas administré dans plusieurs territoires des Outre-mer, dont La Réunion, en raison de son inefficacité contre les variants du virus

Covid-19 : des situations inégales dans l'océan Indien

Alors que la situation sanitaire reste toujours aussi dégradée à La Réunion, dans le reste de l'océan Indien, le Covid-19 n'a pas non plus disparu. A Mayotte, Maurice et Madagascar, le virus est toujours bien présent, tout comme aux Seychelles, bien que le nombre de cas quotidien a largement diminué. Côté vaccination, la situation est par contre totalement inégale entre les territoires : si 70% de la population est désormais vaccinée aux Seychelles, à Madagascar, le gouvernement a donné son feu vert aux vaccins seulement à la fin du mois de mars.

Elections : le président de l'association des maires interpelle Emmanuel Macron

Le président de l'association des maires, Serge Hoareau a interpellé Emmanuel Macron concernant l'organisation des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin 2021. En raison de la situation sanitaire, ce dernier estime en effet qu'il est "très compliqué, voire impossible, pour les Maires d'organiser les bureaux et de garantir le bon déroulement des opérations de vote". Il s'inquiète de la situation sanitaire dégradée dans l'île. "Nous savons que la tenue des élections présente un risque accru de relance de l'épidémie" alerte-t-il. Nous publions son courrier complet ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di – Soleil le matin, averses l'après-midi

Matante Rosina, son chat Miyu et sa poule Nénette ont passé un bon week-end. Ils se sont longuement concertés et ont déterminer que ce lundi 12 avril 2021 commencera sous le soleil. Miyu le chat a été le premier a voir qu'il y aura des averses dans l'après-midi et Nénette a ajouté qu'il fera bien chaud malgré quelques rafales de vent. Tout cela est vrai chez vous ?