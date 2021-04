Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Matante Rosina, son chat Miyu et sa poule Nénette ont passé un bon week-end. Ils se sont longuement concertés et ont déterminer que ce lundi 12 avril 2021 commencera sous le soleil. Miyu le chat a été le premier a voir qu'il y aura des averses dans l'après-midi et Nénette a ajouté qu'il fera bien chaud malgré quelques rafales de vent. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

