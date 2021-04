BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 13 avril 2021 :



- Régionales et départementales : vers un maintien des scrutins en juin

- Volcan : l'éruption se poursuit loin des yeux

- Mal-logement : le TCO et la fondation Abbé Pierre signent un contrat d'engagement

- Nouveau challenge : courir la Diagonale des fous aller-retour en trois jours pour lutter contre les violences

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuageux et pluvieux

Avec le Covid-19, la campagne électorale autrement

Alors que les élections départementales et régionales 2021 devraient être maintenus les 13 et 20 juin prochains, les candidats en campagne paraissent encore peu visibles, à deux mois du scrutin. La faute, bien évidemment aux atermoiements du gouvernement sur un report ou non des élections, mais aussi, très certainement, à la crise sanitaire qui, indéniablement, a changé beaucoup de choses dans notre quotidien, allant même jusqu'à modifier les manières de mener une campagne électorale

Peu d'évolution pour l'éruption de ce mois d'avril, la première de l'année. La mauvaise météo mêlant pluies et orages n'a pas permis à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) de faire une reconnaissance visuelle. Aux dernières nouvelles, la lave avait avancé de 3,2 km depuis le début de l'éruption commencée vendredi 9 avril. Elle a atteint le sommet des grandes pentes. De nombreux curieux ont afflué vers le Piton Bert pour admirer l'éruption, poussant le préfet à interdire formellement tout bivouac sur l'île à compter de ce mardi 13 avril 2021.

Courir le parcours de l'ancienne Diagonale des fous aller-retour, soit 340km pour près de 20 000 m de dénivelé en 72h. C'est le défi proposé par les associations Femmes Solid'air, Mamass'B, Fanm en lèr et Tôlérans pour la prévention et la sensibilisation contre les violences faites aux femmes au quotidien. Yannick Dournel, athlète d'ultra trail et président de l'association Tôlérans participera à la course du 9 au 12 mai 2021.

Ce mardi 13 avril 2021, Miyu, le chat de Matante Rosina, est bougon ce matin, il est tout mouillé. Des averses sont à prévoir sur l'Est, les pentes ouest et sud-ouest en seconde partie de journée. Des coups de tonnerre restent possibles sur les versants ouest et sud-ouest. Les températures minimales dans les hauts sont fraîches : entre 10 et 16°C, sur la côté elles vont de 22 à 25°C. Le vent souffle en rafales (40km/h) sur le long des côtes nord et sud. La mer est peu agitée.