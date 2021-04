Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Ce mardi 13 avril, 50 infractions ont été relevées par les gendarmes entre Saint-Benoît et Bras-Panon. Par ailleurs, un conducteur a été contrôlé positif à l'alcoolémie : son véhicule n'était n'est pas assuré et la carte grise n'a pas été établie au nom du nouveau propriétaire. Son permis est non prorogé. Le véhicule est immédiatement placé en fourrière et le permis a été retiré. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

