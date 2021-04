Ce samedi 10 avril 2021, l'association culturelle Réunion Inde (Acri) s'est associée à l'établissement français du sang (EFS), pour organiser une journée solidaire de don du sang aux couleurs de l'Inde. Après avoir fait un don, les participants ont pu déguster des repas indiens, écouter les musiques classiques et assister à des spectacles de danses classiques et folkloriques indiennes. Une exposition de création en céramique était également visible. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Acri. (Photos Seeven Paradise)

"L'idée était de proposer aux réunionnais de célébrer ce jour de l’an différemment : en pensant aux autres, en pensant à la santé et en mettant en avant les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité. La mobilisation et la sensibilisation des donneurs sont des enjeux essentiels afin de sécuriser les stocks, d’autant plus, en cette période de crise sanitaire.

Aussi, l’Acri a souhaité sensibiliser la communauté indienne de La Réunion à ce geste citoyen et solidaire et proposer aux donneurs le temps d’un don un voyage vers le sous-continent indien, à travers la gastronomie, la danse et la musique.

Dans la communauté indienne de La Réunion, la solidarité rime avec le partage d’un bon repas fraternel. En cette journée du 10 avril, la tradition a été respectée.

L’Acri a souhaité placer cet événement sous le signe de la culture indo-réunionnaise, de la solidarité et de la bienveillance. A ce titre, le choix de la marraine s'est porté sur Kénaelle, une artiste engagée connue et reconnue pour son engagement en faveur du vivre ensemble réunionnais. Le bilan de cette première édition est positif. 170 donneurs se sont mobilisés, 141 poches ont été prélevées. Grâce à ces dons de sang, 423 vies pourront être sauvées".