Ce mardi 13 avril 2021, Miyu, le chat de Matante Rosina, est bougon ce matin, il est tout mouillé. Des averses sont à prévoir sur l'Est, les pentes ouest et sud-ouest en seconde partie de journée. Des coups de tonnerre restent possibles sur les versants ouest et sud-ouest. Les températures minimales dans les hauts sont fraîches : entre 10 et 16°C, sur la côté elles vont de 22 à 25°C. Le vent souffle en rafales (40km/h) sur le long des côtes nord et sud. La mer est peu agitée.

