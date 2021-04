Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Courir le parcours de l'ancienne Diagonale des fous aller-retour, soit 340km pour près de 20 000 m de dénivelé en 72h. C'est le défi proposé par les associations Femmes Solid'air, Mamass'B, Fanm en lèr et Tôlérans pour la prévention et la sensibilisation contre les violences faites aux femmes au quotidien. Yannick Dournel, athlète d'ultra trail et président de l'association Tôlérans participera à la course du 9 au 12 mai 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Poc Poc. (Photos association Poc poc)

