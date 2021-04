Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Nassimah Dindar sera fixée sur son sort ce mardi après-midi 13 avril 2021. Le tribunal correctionnel de Saint-Denis rend son jugement dans une affaire supposée de prise illégale d'intérêt supposément commis à l'époque où elle était présidente du service d'incendie et de secours (Sdis). Selon les enquêteurs, deux personnes auraient aussi travaillé pour Nassimah Dindar sur le plan personnel, l'un en tant que jardinier, et l'autre en tant que femme de ménage. Lors du procès le vendredi 5 mars, le procureur de la République avait requis cinq mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité à l'encontre de la sénatrice (Photos rb/www.ipreunion.com)

