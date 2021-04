BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mercredi matin 14 avril 2021 :



- Le virus du Covid-19 encore très actif à La Réunion

- Avec le Covid-19, la campagne électorale autrement

- Pouttandou Vajtouka, bonne année 5122

- Johnson and Johnson "retarde le déploiement" de son vaccin en Europe

- Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit de façon "fluctuante"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps pluvieux

Le virus du Covid-19 encore très actif à La Réunion

Les chiffres de la préfecture et de l'ARS, communiqués ce mardi 13 avril 2021, montrent que l'épidémie de Covid-19 est loin d'être derrière nous à La Réunion. Si la situation suit une tendance similaire à la semaine dernière, les chiffres restent très élevés et certains indicateurs sont préoccupants à commencer par les décès. En une semaine, 12 personnes ont perdu la vie dont un patient âgé d'une trentaine d'années. Le taux d'incidence global se stabilise, 107 pour 100.000 habitants avec 917 nouveaux cas en une semaine, mais il augmente très fortement chez les jeunes de moins de 24 ans. La part des variants est aussi préoccupante puisqu'elle représente plus de 72% des nouveaux cas. Des chiffres qui laissent difficilement entrevoir un allègement des restrictions sanitaires d'ici la fin de la semaine.

Avec le Covid-19, la campagne électorale autrement

Alors que les élections départementales et régionales 2021 seront maintenues pour le moins de jiun prochain, les candidats en campagne paraissent encore peu visibles, à deux mois du scrutin. La faute, bien évidemment aux atermoiements, jusque là, du gouvernement sur un report ou non des élections, mais aussi, très certainement, à la crise sanitaire qui, indéniablement, a changé beaucoup de choses dans notre quotidien, allant même jusqu'à modifier les manières de mener une campagne électorale

Pouttandou Vajtouka, bonne année 5122

Ce mercredi 14 avril 2021, la communauté indienne de La Réunion célèbre le nouvel an tamoul. Elle entre ainsi dans l'année Pilava 5122, la 35ème d'un cycle de 60 ans de l'ère du Kaliyougam. Des cérémonies religieuses se tiendront à différents endroits de l'île dans le respect des règles sanitaires.

Johnson and Johnson "retarde le déploiement" de son vaccin en Europe

Le groupe pharmaceutique américain Johnson and Johnson a indiqué ce mardi 13 avril 2021 qu'il avait "pris la décision de retarder le déploiement" de son vaccin unidose contre le Covid-19. Cette annonce intervient alors que les autorités sanitaires américaines viennent de recommander "une pause" dans l'utilisation de ce sérum aux Etats-Unis. A La Réunion, 15.000 doses de ce vaccin doivent être livrées à compter du 20 avril

Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit de façon "fluctuante"

L'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) fait le point sur l'éruption, toujours en cours dans l'enclos du volcan. L'intensité est "toujours très fluctuante" indique l'OVPF et les débits de lave sont parfois réduits. Sur les dernières 24 heures, 36 séismes ont été enregistrés. Deux bouches éruptives sont toujours observées. Les fontaines de lave ont atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur ce mardi 13 avril. Nous publions ci-dessous le bilan de l'OVPF.

Le centre de dialyse ouest Réunion est ouvert

Une nouvelle unité de dialyse a ouvert ses portes ce lundi 12 avril 2021 à proximité du centre hospitalier ouest Réunion (Chor). Le centre de dialyse ouest Réunion est l'oeuvre d'une coopération entre le Chor et l'association pour l'utilisation du rein artificiel à La Réunion (AURAR) dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps pluvieux

Ce mercredi 14 avril 2021, Matante Rosina n'oublie pas son parapluie. Au lever du jour, elle prévoit de la pluie dans l'Est de notre île. Dans la matinée, ces pluies vont s'intensifier et on peut même entendre quelques coups de tonnerre. L'après-midi, les nuages s'étalent vers l'Ouest. Au fil des heures, les ondées s'affaiblissent et se dirigent vers la côte sous le vent. Les températures minimales sont comprises entre 10 à 16°C dans les hauts et entre 22 et 25°C sur la côte. Les maximales : jusqu'à 26°C dans les Hauts et 30°C sur la côte. Des rafales de vent sont prévues le long des côtes nord et sud. La mer est peu agitée sauf dans le sud sauvage.