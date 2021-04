La scène a fait le tour des réseaux sociaux le 4 avril 2021 : Miss Monde 2020 a retiré la couronne de la nouvelle Miss Sri Lanka 2021, en direct, devant des dizaines de milliers de téléspectateurs. Caroline Jurie, Miss Monde et Miss Sri Lanka 2019, accusait en effet la nouvelle tenante de la couronne d'être divorcée, allant donc à l'encontre des règles de participation. En réalité seulement séparée, Pushpika De Silva a depuis retrouvé son titre...et porté plainte contre son agresseuse. Cette dernière a été arrêtée par la police puis relâchée sous caution en attendant son procès.

C'est un véritable crêpage de chignon qui s'est déroulé en direct lors de la cérémonie : en reprenant la couronne de Pushpika De Silva, Caroline Jurie lui a aussi arraché des cheveux. Des blessures qui ont d'ailleurs poussées la nouvelle Miss à se rendre à l'hôpital suite à ce qu'on peut appeler une humiliation publique.

Élue miss #SriLanka, #PushpikaDeSilva a été accusée en direct d'être divorcée et sa couronne lui a été retirée. Confirmée gagnante deux jours plus tard, elle dédie sa victoire à "toutes les mères célibataires" #AFP pic.twitter.com/qqXu8j5uhS — Agence France-Presse (@afpfr) April 11, 2021

Finalement, la couronne lui a été rendue, et Caroline Jurie et son associée ont été arrêtées pour agression mais aussi pour des dégradations matérielles au sein du théâtre Nelum Pokuna, où se déroulait la cérémonie, d'après The Guardian. En effet, cette dernière aurait brisé plusieurs miroirs dans les loges. Une très grosse colère donc, engendrée par un supposé divorce. Pas facile d'être Miss. Le fin mot de l'histoire sera donné ce 19 avril, à l'issu du procès de l'ancienne Miss Sri Lanka.



