Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Ce mercredi 14 avril 2021, Matante Rosina n'oublie pas son parapluie. Au lever du jour, elle prévoit de la pluie dans l'Est de notre île. Dans la matinée, ces pluies vont s'intensifier et on peut même entendre quelques coups de tonnerre. L'après-midi, les nuages s'étalent vers l'Ouest. Au fil des heures, les ondées s'affaiblissent et se dirigent vers la côte sous le vent. Les températures minimales sont comprises entre 10 à 16°C dans les hauts et entre 22 et 25°C sur la côte. Les maximales : jusqu'à 26°C dans les Hauts et 30°C sur la côte. Des rafales de vent sont prévues le long des côtes nord et sud. La mer est peu agitée sauf dans le sud sauvage.

