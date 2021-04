Alors que les élections départementales et régionales 2021 seront maintenues pour le moins de jiun prochain, les candidats en campagne paraissent encore peu visibles, à deux mois du scrutin. La faute, bien évidemment aux atermoiements, jusque là, du gouvernement sur un report ou non des élections, mais aussi, très certainement, à la crise sanitaire qui, indéniablement, a changé beaucoup de choses dans notre quotidien, allant même jusqu'à modifier les manières de mener une campagne électorale (Photo rb/www.ipreunion.com)

Des candidatures au compte-goutte en attendant la date définitive

C’était la grande question politique du moment : la tenue d’élections en juin peut-elle ou non provoquer une nouvelle vague épidémique ? Après des semaines d’hésitations et de rumeurs, les élections régionales et départementales sont officiellement maintenues pour le mois de juin juin 2021. Le Premier ministre Jean Castex l'a confirmé ce mardi 13 avril 2021. La préfecture a d’ailleurs déjà publié les dates pour les dépôts de candidature aux deux scrutins.

Pour sa part le Conseil scientifique a déjà renvoyé le gouvernement face à ses responsabilités, celle de décider du maintien ou non du scrutin en juin. Ce dernier s'est donc résolu à confirmer la tenue des élections dans 2 mois, après consultation des maires de France. 59% des maires qui ont répondu ont défendu le maintien du scrutin. A noter qu'à La Réunion, les maires ont globalement plaidé pour le report.

Très clairement, cette hésitation ne fait pas les affaires des candidat.e.s, en quête du bon timing pour annoncer leur candidature aux scrutins régionaux et départementaux. A La Réunion, ces annonces se font au compte-goutte.

Vanessa Miranville, maire de la Possession, a été la première à se lancer, dès le mois d’août 2020 . Le 26 octobre 2020, c’est le maire du Port Olivier Hoarau qui annonce être candidat aux régionales. Plus récemment, Jean-Pierre Marchau a annoncé sa candidature le 12 mars 2021 pour le mouvement écologistes

Le 25 mars 2021, Didier Robert a confirmé être candidat à sa propre succession. Huguette Bello se lance également dans la course aux régionales. Elle a officialisé sa candidature ce mercredi 7 avril 2021. Patrick Lebreton a annoncé ce dimanche 11 avril qu'il se positionnait sur la ligne de départ.

En ce qui concerne les départementales, très peu se sont déjà lancés officiellement. On peut citer Cyrille Melchior a déjà annoncé être candidat dans son canton, tout comme Nassimah Dindar à Saint-Denis, aux côtés de l’élu de la majorité municipale Jean-François Hoareau. L’ancienne députée Monique Orphé a également annoncé sa candidature à Saint-Denis avec Gérard Françoise. Brigitte Adame et David Belda seront quant à eux présents sur le canton 3 de Saint-Denis .

A Sainte-Marie, Céline Sitouze se lance avec Antony Venerosy tandis que le conseiller départemental sortant, Remy Lagourgue fera cavalier seul, suite à son divorce avec la majorité municipale.

Une campagne électorale à réinventer

Ce qui est flagrant lorsque l'on observe les candidatures déjà déclarées, est que la campagne est beaucoup plus timide que les précédentes. Si cette tendance s’est déjà manifestée pour les municipales de 2020, la situation sanitaire aggravée de ces dernières semaines va indiscutablement peser sur la manière de faire campagne des différents candidats.

Exit les grandes réunions et le porte à porte sera très certainement limité. Quant aux meetings réunissant des centaines de personnes, on a peu de chance d’en voir tant les contraintes sont lourdes en matière de respect des règles sanitaires et des gestes barrières.

A deux mois du scrutin, le temps est donc compté. Si la campagne semble plus simple à l’échelle d’un canton, compte tenu du nombre moindre d’électeurs à atteindre, les équipes de campagne des candidats aux régionales, quant à eux, s’interrogent bien évidemment sur la forme que prendra cette campagne.

Ce qui semble certain, c'est que cette campagne fera la part belle aux outils dématérialisés. Depuis plusieurs années déjà, les principaux hommes et femmes politiques réunionnais ont investi les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram, snapchat et même tik tok). Cette tendance ne va faire que se renforcer à l’occasion de cette campagne. En effet, ces différents médias sont essentiels afin de toucher toutes les catégories d’âge. Photos, vidéos, textes, images, tous les moyens seront utilisés pour que les candidats puissent faire passer leur message, leur programme, et, comme dans toute campagne, leurs attaques envers tel ou tel candidat.

Les possibilités offertes par internet étant infinies, certains candidats ont décidé d’innover en lançant leur propre application de campagne. C’est le cas par exemple d’Ericka Bareigts qui invite les Réunionnais à télécharger son application afin de suivre son actualité, mais aussi d’envoyer leur contribution en vue de la création de son programme des régionales. D’autres candidats devraient très prochainement suivre cette nouvelle tendance.

Sur le terrain, les candidats devront également innover. La solution la plus sécurisante semble être celle de vidéos préenregistrées qui pourraient être diffusées partout dans l’île à l’aide d’un véhicule doté d’un écran plasma. Mais cela ne vaut évidemment pas le contact humain, le café bu chez l’habitant, ou les réunions de quartiers qui permettent des interactions entre les candidats et les potentiels électeurs.

Si le Covid-19 a changé nos interactions sociales, notre manière de travailler ou encore de vivre l’école, elle va très certainement bouleverser aussi la manière de mener une campagne électorale. De manière durable sans doute...

