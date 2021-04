Aurélien Centon a annoncé être candidat à l'élection Départementale dans son canton, le 18ème à Saint Paul. Président de l'association Petit coeur, le jeune homme avait frappé un grand coup sur la scène politique locale, frôlant de peu une qualification pour le second tour de la législative partielle dans la 7ème circonscription avec 15,01% des suffrages en 2018. Il aura pour binôme "une présidente de club 3ème âge sans étiquette" qui sera prochainement présentée. Nous publions son communiqué ci-dessous (Photo Aurélien Centon)

C'est en toute simplicité que je vous annonce que je serai candidat à l'élection départementale sans étiquette mais ek lo ker . Un mandat de proximité et social qui permettra de faire avancer les choses et ce quotidiennement.

Nos personnes âgées, porteuses de handicap, malades, et la population en général mérite d'avoir des élus engagés et motivés avec une autre manière de voir et de faire les choses mais surtout qui ne se réveillent pas seulement en période électorale. (Lo guêpe, tangue et bien d'autres choses n'a la saison)

Je profite aussi pour vous dire que je fais le choix de ne figurer sur aucune liste pour les régionales, personnellement je ne souhaite pas courir derrière plusieurs lièvres.

Pour information ma binôme est une présidente de club 3ème âge sans étiquette mais avec un grand cœur. J'aurais très bientôt l'occasion de vous la présenter. En tout cas quelques mots de vérité valent plus que les grand discours saisonniers.

EK LO KER