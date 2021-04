Une nouvelle unité de dialyse a ouvert ses portes ce lundi 12 avril 2021 à proximité du centre hospitalier ouest Réunion (Chor). Le centre de dialyse ouest Réunion est l'oeuvre d'une coopération entre le Chor et l'association pour l'utilisation du rein artificiel à La Réunion (AURAR) dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS). Nous publions ci-dessous le communiqué de l'unité de soins (Photo Chor)

"L'unité de soins, qui peut accueillir jusqu’à 56 patients dans un bâtiment de 600 mètres carrés, est adaptée à la typologie des patients qui nécessitent des soins lourds et une surveillance médicale permanente, y compris en cas d’urgences. Les personnels soignants disposent de générateurs et d’outils technologiques de dernière génération qui améliorent la surveillance clinique des patients dialysés et de leurs abords vasculaires (écho-doppler, transonic, impédancemètre, dossier patient dématérialisé).

En offrant une prise en charge médicale continue intégrée à une offre hospitalière complète, le centre de dialyse ouest Réunion dispose de tous les moyens pour répondre aux besoins des patients insuffisants rénaux du territoire Ouest".

Téléphone : 0262 96 77 83

Horaires : 07h - 18h