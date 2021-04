BONJOUR LA REUNION - A la une de ce jeudi 15 avril 2021 :



- Elections : grand flou sur l'organisation des scrutins

- Début du mois de jeûne : le Ramadan une nouvelle fois perturbé par le Covid

- Annulation de l'élection de Frédéric Miranville à la présidence de l'université

- Covid-19 : les restrictions sanitaires actuelles maintenues jusqu'au 23 avril

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie (encore) dans l'Est

Elections : grand flou sur l'organisation des scrutins

Alors que les élections régionales et départementales ont été reportées d'une semaine, nombre d'élus s'inquiètent des difficultés d'organisation du scrutin. Prévues les 20 et 27 juin 2021, ces doubles élections interviennent dans un contexte sanitaire particulièrement difficile, qui impose de mettre en place un protocole sanitaire strict. Les recommandations en matière d'organisation du Conseil scientifique semblent cependant laisser perplexe plusieurs élus

Début du mois de jeûne : le Ramadan une nouvelle fois perturbé par le Covid

Le mois du ramadan commence ce jeudi 15 avril 2021 à La Réunion. Il a lieu une nouvelle fois dans le contexte particulier lié à la pandémie. Les rituels de ce mois de jeûne et de prière seront de nouveau profondément bousculés.

Annulation de l'élection de Frédéric Miranville à la présidence de l'université

Le tribunal administratif a annulé l'élection de Frédéric Miranville à la présidence de l'université. C'est une "irrégularité dans la composition du corps électoral" qui a motivé la décision de juridiction administrative rendue ce mercredi 14 avril 2021. Lors de l'examen de l'affaire le 23 mars dernier le rapporteur public avait demandé le rejet de la requête en annulation déposée par Brigitte Grondin-Perez, qui s'était présenté contre Frédéric Miranville alors candidat à sa succession. De nouvelles élections vont donc être organisées.

Covid-19 : les restrictions sanitaires actuelles maintenues jusqu'au 23 avril

Le préfet Jacques Billant rencontre les maires de l'île ce mercredi 14 avril 2021. Aux côtés de l'ARS il échange avec les élu.e.s sur les mesures à prendre pour lutter contre la propagation du Covid-19. A priori, le préfet n'envisage pas de reconfinement pour le moment mais un maintien des mesures restrictives actuellement mises en place à savoir une prolongation du couvre-feu, la fermeture des bars et des restaurants, des salles de spectacle et de sport, des cinémas. Ces mesures vont être prolongées jusqu'au 23 avril (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie (encore) dans l'Est

Ce jeudi 15 avril 2021, Matante Rosina, ouvre sa fenêtre et découvre au lever du jour que la pluie est encore présente sur l'est et que le ciel est bien encombré. Les pluies s'intensifient dans la matinée et prennent un caractère orageux. L'après-midi, les nuages glissent vers l'ouest. Le vent est faible sur les cotes Nord et Sud. La mer est peu agitée dans l'ensemble.