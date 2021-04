Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Ce jeudi 15 avril 2021, Matante Rosina, ouvre sa fenêtre et découvre au lever du jour que la pluie est encore présente sur l'est et que le ciel est bien encombré. Les pluies s'intensifient dans la matinée et prennent un caractère orageux. L'après-midi, les nuages glissent vers l'ouest. Le vent est faible sur les cotes Nord et Sud. La mer est peu agitée dans l'ensemble.

