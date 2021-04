Le mois du ramadan commence ce jeudi 15 avril 2021 à La Réunion. Il a lieu une nouvelle fois dans le contexte particulier lié à la pandémie. Les rituels de ce mois de jeûne et de prière seront de nouveau profondément bousculés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Difficile d’échapper au contexte sanitaire pour les fidèles musulmans qui abordent le mois du ramadan, ce jeudi. Seules, trois des cinq prières journalières peuvent être pratiquées à la mosquée, "celle du matin à 5h00, celle de l'après-midi à 13h00 et celle du milieu d'après-midi à 16h45", indique Igbal Ingar, président de la grande mosquée de Saint-Denis. Les mosquées ferment ensuite leurs portes à 17h30, pour respecter le couvre-feu.

La prière du soir, principal moment de rassemblement des musulmans pendant cette période de ramadan ainsi que la prière de la nuit dédiée à la récitation du Coran doivent se faire à la maison.

Le président de la grande mosquée de Saint-Denis demande également aux familles "de respecter les horaires de couvre-feu fixées par les autorités et de limiter strictement aux membres de la famille vivant sous le même toit, les repas marquants la rupture du jeûne". Pour rappel, ces restrictions seront appliquées au moins jusqu’au 20 avril 2021, date décrétée par le préfet de La Réunion.

Danyal, habitant de Saint-Denis et pratiquant musulman a un avis mitigé, "Je trouve que c’est dommage qu’on ne puisse pas se réunir dans les mosquées mais d’un autre côté si les musulmans font les prières à la maison ça renforce les liens familiaux."

- Une période de générosité des fidèles -

Durant 30 jours, et ce, jusqu’à la fin du moins de jeûne samedi 15 mai, les musulmans doivent s’abstenir de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil. Ce mois est également lié à la charité et au partage. Igbal Ingar, rappelle que le ramadan est aussi "un moment de partage, avec des actions sociales, elles se font notamment envers les plus démunis du département."

Danyal confirme , "C'est une période où l’on se rapproche des plus pauvres". Chaque année le jeune homme effectue des dons pour aider les personnes dans le besoin.

Bonne nouvelle, les dons sont maintenus cette année dans "le respect des règles sanitaires", précise le président de la grande mosquée. Il ajoute que "les dons de nourriture et les aides financières peuvent se faire auprès des associations spécialisées. Des points de rassemblement seront mis en place pour permettre aux gens de récupérer les colis."

- Vaccination possible -

A la question pourra-t-on se faire vacciner en période de ramadans ? La réponse est oui. Les imams sont très clairs sur le sujet, l’injection d'un vaccin ne pose aucun problème. "Le vaccin n'est pas un produit qui nourrit le corps, c’est un vaccin qui protége de la maladie, ce n'est pas une contrindication par rapport au jeûne", soligne Igbal Ingar.

Toutefois, "si quelqu'un est malade, et si son état de santé ne lui permet pas de rester à jeun du matin au soir, il est exempté (de ramadan - ndlr). Lorsque sa santé reviendra, il rattrapera les jours qu'il a manqué ", note-t-il.

Le ramadan est en effet obligatoire pour les personnes pubères en bonne santé. Les gramouns, les femmes enceintes, les malades et les personnes ayant une contre-indication, peuvent s’autoriser à ne pas jeûner. Le mois de jeûne fait partie des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un Dieu unique, les cinq prières quoitidiennes, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque.

Le mois du ramadan s'achèvera par l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture du jeûne, qui aura lieu vers le 15 mai 2021.

Ramadan moubarak à toutes les musulmanes et à tous les musulmans de La Réunion

mmo/www.ipreunion.com / [email protected]