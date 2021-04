Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le cône volcanique au niveau du site éruptif "continue son édification" indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 avril 2021, le front de coulée n'a pas évolué et se situait toujours au niveau de la partie haute des Grandes Pentes. L'éruption en cours a débuté ce vendredi 9 avril, aux alentours de 19 heures. Deux bouches éruptives sont actives : une principale et une secondaire de plus faible activité, d'où s'échappent deux régimes de fontaines de lave (Photo rb/www.ipreunion.com)

