Du 29 mars au 4 avril, 994 cas de dengue ont été confirmés. La circulation du virus continue de s'intensifier avec des indicateurs de surveillance (cas confirmés, passages aux urgences, hospitalisations hebdomadaires) en augmentation dans l'île. Les cas sont rapportés dans toutes les communes. L'épidémie se disperse sur l'ensemble du territoire : le secteur ouest reste le plus touché (78% des cas), et des regroupements de cas sont observés dans d'autres communes du Sud (Saint-Joseph) et du Nord (Saint-Denis) essentiellement. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

