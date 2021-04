BONJOUR LA REUNION - A la une de ce vendredi 16 avril 2021 :



- Dengue : l'autre épidémie qu'il ne faut pas oublier

- Lutte contre la dengue : un échec collectif

- Covid-19 : la barre des 100.000 morts franchie en France, 135 personnes sont décédées à La Réunion

- Trois bouches éruptives pour le Piton de la Fournaise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses entre Le Port et Sainte-Rose

Dengue : l'autre épidémie qui frappel La Réunion

C'est bien connu, La Réunion connaît une double peine depuis maintenant plus d'un an. Deux épidémies sévissent actuellement sur l'île : le Covid-19 et la dengue. Et si depuis un an le Covid fait beaucoup parler de lui, la maladie des moustiques ne doit pas être oubliée pour autant. Alors que près de 1.000 nouveaux cas ont été détectés la semaine passée, la dengue bat son plein. Le virus persévère, via trois formes différentes aujourd'hui en circulation sur notre territoire.

Lutte contre la dengue : un échec collectif

Alors que La Réunion fait face à une nouvelle résurgence de cas de dengue depuis désormais quelques semaines, le virus n'est jamais vraiment parti. Depuis 2018, chaque semaine, de nouveaux cas sont enregistrés dans l'île. En hiver, il ne s'agit que de quelques malades. Cependant, une fois la saison des pluies de retour, les cas se multiplient, souvent pour arriver jusqu'à 1.000 par semaine. Début 2018, les autorités avaient indiqué que le virus "ne devait surtout pas passer l'hiver". Trois ans plus tard, force est de constater que la lutte contre la dengue est un échec. Et tout le monde a sa part de responsabilité

Covid-19 : la barre des 100.000 morts franchie en France, 135 personnes sont décédées à La Réunion

Ce jeudi 15 avril 2021, la France a dépassé le cap symbolique des 100.000 morts du Covid-19. 300 décès supplémentaires ont été recensés, faisant passer le bilan total à 100.077 décès depuis le début de l'épidémie au niveau national. Selon les dernières informations, 30.668 personnes sont hospitalisées dont 5.924 sont en soins critiques. A La Réunion, depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 135 malades sont mortes des suites de la maladie. 64 de ces personnes sont décédées au cours des cinq dernières semaines. "Nous n’oublierons aucun visage, aucun nom", a déclaré le président Emmanuel Macron sur Twitter en rendant hommage aux victimes.

Trois bouches éruptives pour le Piton de la Fournaise

Selon l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), l'éruption se poursuit, "avec désormais trois bouches éruptives bien distinctes et un front de coulée dans les Grandes Pentes qui n'a pas évolué sur les dernières 24 heures".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses entre Le Port et Sainte-Rose

Ce vendredi 16 avril 2021, Matante Rosina se dit que les jours passent et se ressemblent, en tout cas pour la météo. Entre Le Port et Sainte-Rose, quelques averses sur la côte sont possibles. En revanche, dans le Sud, le temps est plus clément malgré un voile de nuages élevés.

Dans l'après-midi, sur le relief, de fortes averses sont attendues. Sur le sud-est, il pourrait y avoir quelques coups de tonnerre. La mer est peu agitée à agitée.