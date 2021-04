Max Banon, secrétaire général de la CGTR sud et retraité d'EDF, est décédé ce vendredi 16 avril 2021. L'information a été donnée par son frère en milieu de journée. Il était une grande figure du syndicalisme réunionnais. Les hommages affluent depuis l'annonce de sa disparition. Nous les publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• CGTR

Toute la CGTR est plongée dans un immense chagrin suite à l'annonce du décès de notre camarade Max BANON, membre de la commission exécutive confédérale de notre organisation

Max était un militant infatigable, un zarboutan du mouvement social à La Réunion. Il était de tous les combats pour défendre les intérêts des travailleurs, en toutes circonstances. Son implication dans la défense des services publics a marqué tous les camarades qui l'ont côtoyé, et notamment le service public de l'énergie auquel il était viscéralement attaché.

Son engagement sans faille est un exemple pour nous tous, et en particulier pour les plus jeunes. La CGTR adresse ses condoléances à sa famille et ses proches, et les assure de son soutien le plus fraternel

• Serge Hoarau, président de l'AMDR et maire de Petite-Île

Après la disparition d’Ivan Hoareau et d’Angelo Lauret, le monde syndical perd une autre de ses grandes figures. Max Banon, représentant de la CGTR Sud, défenseur des droits des travailleurs, militant engagé, il aura apporté sa contribution au développement économique, social et sociétal de notre île. À sa famille, ses proches et ses camarades, je leur présente mes plus sincères condoléances.



• Huguette Bello, maire de Saint-Paul

Je suis profondément attristée par la douloureuse perte de mon frère de cœur et camarade de combat, Max Banon. Porté par ses convictions et son courage, il a mis sa vie au service de la Réunion.

Homme de terrain, proche des travailleuses et travailleurs, il a également effectué dans les instances comme le CESER un travail remarquable pour l’amélioration de la société réunionnaise.

Je présente à sa famille à ses proches et à la CGTR mes condoléances.



• Emmanuel Séraphin, Président du TCO

J’apprends avec stupeur le décès de Max Banon. Cette terrible nouvelle nous attriste profondément. Après le départ d’Ivan Hoareau, c’est une grande perte de plus pour la CGTR, dont il était l’un des dirigeants et pour le monde du travail à La Réunion.

Max Banon était l’exemple du militant engagé. Un homme de conviction qui était toujours dans la lutte et le combat contre les injustices. Passionné par la question du développement de La Réunion, il était très impliqué dans sa mission de membre du conseil économique et social de La Réunion.



Personnalité attachante, Max Banon était un homme d’une grande sensibilité. À ses amis, à tous ses camarades de lutte, à ses proches, à sa famille, je présente mes très sincères condoléances.

• Conseil économique, social et environnemental régional

Le Président du CESER, Dominique Vienne et les membres du Conseil ont appris ce jour avec tristesse et émotion la disparition de Maximin Banon, membre de la CGTR et membre du Conseil, à l'âge de 66 ans.

M. Maximin Banon, membre impliqué et fortement investi depuis 2003, nous a quittés brutalement. Durant les différentes mandatures, Maximin Banon a occupé plusieurs fonctions au sein du CESER :

> Président de la Commission : "Affaires sociales, culturelles, sportives, solidarité et égalité des chances"

> Vice-président du "Bureau"

> Membre dans les Commissions : "Politiques régionales" ; "Développement Durable" ; "Développement économique" ; "Affaires générales, financières et relations internationales" ; "Aménagement Durable de l’Espace Régional" (ADER).

Il a participé aux travaux de l’Institution avec détermination et le souci constant de défendre les intérêts des salariés réunionnais. Par son engagement, il a toujours su faire valoir les convictions de son organisation au sein des réflexions et travaux du CESER.

Le CESER retiendra de Max, qu’il était un homme profondément passionné, focalisé sur l’importance de la place de l’Homme réunionnais au centre des préoccupations de développement du Territoire.

" Repose en paix Max " Les membres du CESER

• Jean-Hugues Ratenon, député

Triste disparition. C’est avec, une très grande tristesse que j’apprends le départ de mon, de notre camarade Maximin Banon. Il était un grand syndicaliste, un homme engagé à travailler pour un monde meilleur, présent dans toutes les luttes sociales, il se battait avec force et conviction pour défendre les plus faibles.

Il était à mes côtés durant les régionales de 2015, il fut un soutien indéfectible dans mes différentes campagnes. J’étais avec lui au téléphone il y a peu, il se disait fatigué et très affecté par le cours des choses, notamment la perte de son ami Ivan Hoareau.

Malheureusement la mort l'a rattrapé lui aussi. Sa perte m'est douloureuse, d’autant que durant notre dernière conversation, nous avons échangé sur nos difficultés à servir l’intérêt général face à la résistance des nantis manipulateurs, insistant sur la nécessité de nous ménager pour ne pas perdre en efficacité. Malheureusement Max nous quitte, alors qu’il voulait faire plus encore dans son engagement syndical et politique.

Ceux qui l’ont côtoyé savent qu’il a fait beaucoup, au détriment de sa propre vie professionnelle et parfois de sa vie familiale. Un grand homme nous quitte. Je tiens à assurer toute ma sympathie à sa famille, et présente mes sincère condoléance à ses proches et aux militants de la CGTR.

Jean-Hugues Ratenon, Député et Ami