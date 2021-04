La signature de la charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques de La Réunion a été signée ce vendredi 16 avril 2021 en présence de Jacques Billant, préfet de La Réunion, Cyrille Melchior président du Conseil départementalet Joaquin Cester, directeur régional des finances publiques. La séance a été présidée par Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, en visioconférence. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le nouveau réseau de proximité des finances publiques vise trois objectifs :



• Améliorer la qualité du service aux usagers particuliers en augmentant le nombre de points d’accueil des réunionnais, grâce au maintien des implantations des services de la DRFIP de La Réunion dans les 11 communes où ils sont déjà présents et en participant aux accueils de proximité (8 Espaces France service, maisons de service publics, permanences..) sur l’ensemble des communes qui le souhaitent ;



• Gérer les dépenses et recettes des collectivités territoriales par la création de services de gestion comptable permettant plus d’efficacité et de qualité dans le traitement de ces opérations de masse. En complément, cinq cadres supérieurs seront nommés conseillers aux décideurs locaux. Dans chacune des intercommunalités de la Réunion, ils seront chargés d’accompagner les maires et de leur apporter leur expertise fiscale, financière et comptable ;



• Regrouper les services afin de tenir compte des évolutions législatives récentes (prélèvement à la source, disparition de la taxe d’habitation...) ou à venir, permettant ainsi d’augmenter l’efficacité des services des Finances publiques et de traiter plus rapidement l’ensemble des dossiers.



Cette charte entérine jusqu’en 2026 la carte des implantations de la DRFIP. Elle fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’un comité de 10 membres comprenant 7 élus chargé d’examiner les données quantitatives et qualitatives en matière d’accueil, d’examiner la qualité de service des Services de gestion comptable et de conseils aux décideurs locaux. Il est consulté sur les évolutions éventuelles des implantations.



Les signataires se sont félicités de l’aboutissement d’une large démarche de concertation et de la prise en compte des besoins particuliers de la population réunionnaise exprimée par ses élus.