Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Ce vendredi 16 avril 2021, Matante Rosina se dit que les jours passent et se ressemblent, en tout cas pour la météo. Entre Le Port et Sainte-Rose, quelques averses sur la côte sont possibles. En revanche, dans le Sud, le temps est plus clément malgré un voile de nuages élevés.

Dans l'après-midi, sur le relief, de fortes averses sont attendues. Sur le sud-est, il pourrait y avoir quelques coups de tonnerre. La mer est peu agitée à agitée.

