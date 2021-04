"Nous avons appris ce jour le décès de notre camarade Max Banon", membre de la Commission Exécutive Confédérale de la CGTR et retraité d'EDF informe le syndicat ce vendredi 16 avril 2021. L'information a été donnée par son frère en milieu de journée. Max Banon était malade depuis quelques temps. Une annonce qui intervient quelques mois après la mort d'Ivan Hoareau, secrétaire général, décédé le 20 décembre 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Toute la CGTR est plongée dans un immense chagrin suite à l'annonce du décès de notre camarade Max BANON, membre de la commission exécutive confédérale de notre organisation" écrit le syndicat ce vendredi.

"Max était un militant infatigable, un zarboutan du mouvement social à La Réunion. Il était de tous les combats pour défendre les intérêts des travailleurs, en toutes circonstances. Son implication dans la défense des services publics a marqué tous les camarades qui l'ont côtoyé, et notamment le service public de l'énergie auquel il était viscéralement attaché."

La CGTR souligne que "son engagement sans faille est un exemple pour nous tous, et en particulier pour les plus jeunes". La CGTR adresse ses condoléances à sa famille et ses proches, et les assure de son soutien le plus fraternel.