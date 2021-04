Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans une lettre adressée aux ministres de l'Agriculture et des Outre-mer, la Chambre d'agriculture, le Conseil de l'agriculture de la Réunion , les syndicats agricoles ainsi que la fédération réunionnais des coopératives agricoles (FRCA) ont demandé l'annulation de la nomination de Sylvie Lemaire au conseil d'administration. Ils indiquent être "indignés par les procédures qui ont conduit a la nomination de Mmme Lemaire, représentante des industrielles du sucre au titre des représentants de la production et de la commercialisation des produits agricoles alors que de nombreux candidats exploitants étaient positionnés à ce poste et qu'aucun avis des filières de production, des syndicats et de la chambre d'agriculture n'ont été retenu". Ils refusent par ailleurs de reconnaître Sylvie Lemaire comme leur représentante à l'ODEADOM. Nous publions la lettre complète ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

