Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

L'Intense Man est un hors norme effectué par l'athlète Alain Fiandino les 4 et 5 janvier 2021. Lors d'un triathlon, il a parcouru 5 km de natation, 210 km à vélo (1.700m de dénivelé) et 40 km de course à pieds (3000 m de dénivelé). Ce denier a remis au CHU de La Réunion un chèque de 1.536 euros en faveur du service d'onco pédiatrie du centre hospitalier nord. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Intense Man est un hors norme effectué par l'athlète Alain Fiandino les 4 et 5 janvier 2021. Lors d'un triathlon, il a parcouru 5 km de natation, 210 km à vélo (1.700m de dénivelé) et 40 km de course à pieds (3000 m de dénivelé). Ce denier a remis au CHU de La Réunion un chèque de 1.536 euros en faveur du service d'onco pédiatrie du centre hospitalier nord. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)