Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

A l'occasion des fêtes du Pouttandou Vajtoukal 5122, la ville de Saint-Benoît propose pendant sept jours une exposition sur "l'histoire de l'usine de Beaufonds à travers l'engagisme indien" . L'exposition, légendée par l'historien Laurent Hoareau présente des documents iconographiques issus de l'Iconothèque historique de l'Océan Indien (IHOI) et de plusieurs fonds (archives et bibliothèque départementales, musée Léon Dierx, musée historique de Villèle et collectionneurs).

