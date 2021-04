Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021 sur Imaz Press :



Le Piton de la Fournaise entame ce lundi 12 avril 2021 son quatrième jour d'éruption. La lave a avancé de 3,2 km depuis le début du phénomène éruptif et le front de coulée a atteint le sommet des grandes pentes. Si la lave arrive à franchir le cassé, la lave va alors déferler plus rapidement. Les appareils de l'OVPF (observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise) ont enregistré 93 séismes au cours des dernières 24 heures. L'intensité de l'éruption est stable, indiquent les volcanologues. Jaillissant de deux bouches éruptives, les fontaines de lave projettent du feu liquide à des hauteurs atteignant parfois les 60 mètres.Pour rappel, L'éruption a débuté ce vendredi aux alentours de 19 heures, lorsque le magma a percé la surface, à l'intérieur de l'enclos, sur le front sud du volcan. Elle s'est produite près plusieurs semaines de suspense, où de nombreuses crises sismiques ont été relevées

Les Français.es auront l'occasion de glisser un bulletin de vote dans l'urne dans une poignée de semaines: après de valses hésitations, l'exécutif a décidé de plaider pour maintenir les élections régionales et départementales en juin en dépit de l'épidémie de Covid-19. Le gouvernement a pris cette décision après qu'une majorité de maires en Métropole se soit prononcée en faveur du maintien des scrutins. A La Réunion les maires ont une opinion différentes : ils ont voté majoritairement pour le report des deux élections

Les chiffres de la préfecture et de l'ARS, communiqués ce mardi 13 avril 2021, montrent que l'épidémie de Covid-19 est loin d'être derrière nous à La Réunion. Si la situation suit une tendance similaire à la semaine dernière, les chiffres restent très élevés et certains indicateurs sont préoccupants à commencer par les décès. En une semaine, 12 personnes ont perdu la vie dont un patient âgé d'une trentaine d'années. Le taux d'incidence global se stabilise, 107 pour 100.000 habitants avec 917 nouveaux cas en une semaine, mais il augmente très fortement chez les jeunes de moins de 24 ans. La part des variants est aussi préoccupante puisqu'elle représente plus de 72% des nouveaux cas. Des chiffres qui laissent difficilement entrevoir un allègement des restrictions sanitaires d'ici la fin de la semaine.

Alors que les élections régionales et départementales ont été reportées d'une semaine, nombre d'élus s'inquiètent des difficultés d'organisation du scrutin. Prévues les 20 et 27 juin 2021, ces doubles élections interviennent dans un contexte sanitaire particulièrement difficile, qui impose de mettre en place un protocole sanitaire strict. Les recommandations en matière d'organisation du Conseil scientifique semblent cependant laisser perplexe plusieurs élus

C'est bien connu, La Réunion connaît une double peine depuis maintenant plus d'un an. Deux épidémies sévissent actuellement sur l'île : le Covid-19 et la dengue. Et si depuis un an le Covid fait beaucoup parler de lui, la maladie des moustiques ne doit pas être oubliée pour autant. Alors que près de 1.000 nouveaux cas ont été détectés la semaine passée, la dengue bat son plein. Le virus persévère, via trois formes différentes aujourd'hui en circulation sur notre territoire.