BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi 17 avril 2021 :



- Le Covid-19 plus présent que jamais malgré les restrictions

- Covid-19 dans les Outre-mer : entre inquiétude et soulagement, des situations contrastées selon les territoires

- Rétro : volcan, scrutins, virus, élections, dengue

- Max Banon, secrétaire général de la CGTR sud, est décédé

- Luigi Borgato, facteur de pianos, un métier d'art menacé d'extinction

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Le Covid-19 plus présent que jamais malgré les restrictions

Alors qu'il était très attendu par la population sur la suite à donner aux mesures anti-Covid, le préfet de La Réunion Jacques Billant a décalé le rendez-vous d'une semaine. Les restrictions actuelles sont prolongées jusqu'au 23 avril et le préfet devrait faire le point à l'issue de la semaine prochaine, après concertation avec l'agence régionale de santé, les maires et acteurs économiques de l'île. Cela fait maintenant six semaines que La Réunion est soumise à un couvre-feu et dix jours que de nombreuses fermetures d'établissements ont été actées. Pourtant les indicateurs n'ont jamais été aussi élevés.

Covid-19 dans les Outre-mer : entre inquiétude et soulagement, des situations contrastées selon les territoires

Si tous les départements d'outre-mer sont touchés par la Covid-19, ils le sont de manière différente en fonction des territoires. Si Mayotte commence à souffler après un début d'année catastrophique, La Réunion subit actuellement de plein fouet une vague épidémique. Aux Antilles, les restrictions sanitaires ont été renforcées en Guadeloupe et en Martinique face à la recrudescence du nombre de cas. L'inquiétude enfle aussi en Guyane dont la proximité avec le Brésil meurtri par le variant brésilien fait craindre une flambée incontrôlable dans les prochaines semaines (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Rétro : volcan, scrutins, virus, élections, dengue

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 12 avril - Volcan : le front de coulée atteint le sommet des grandes pentes

* Mardi 13 avril Régionales et départementales : vers un maintien des scrutins en juin

* Mercredi 14 avril - Le virus du Covid-19 encore très actif à La Réunion

* Jeudi 15 avril - Elections : grand flou sur l'organisation des scrutins

* Vendredi 16 avril - Dengue : l'autre épidémie qui frappel La Réunion

Max Banon, secrétaire général de la CGTR sud, est décédé

"Nous avons appris ce jour le décès de notre camarade Max Banon", membre de la Commission Exécutive Confédérale de la CGTR et retraité d'EDF informe le syndicat ce vendredi 16 avril 2021. L'information a été donnée par son frère en milieu de journée. Max Banon était malade depuis quelques temps. Une annonce qui intervient quelques mois après la mort d'Ivan Hoareau, secrétaire général, décédé le 20 décembre 2020.

Luigi Borgato, facteur de pianos, un métier d'art menacé d'extinction

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 12 avril - Volcan : le front de coulée atteint le sommet des grandes pentes

* Mardi 13 avril Régionales et départementales : vers un maintien des scrutins en juin

* Mercredi 14 avril - Le virus du Covid-19 encore très actif à La Réunion

* Jeudi 15 avril - Elections : grand flou sur l'organisation des scrutins

* Vendredi 16 avril - Dengue : l'autre épidémie qui frappel La Réunion

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Ce samedi 17 avril 2021, Matante Rosina fait grise mine, comme le temps. Elle voit bien que ce samedi ne sera pas ensoleillé et qu'il y aura quelques averses dans l'après-midi. Au niveau des températures maximales, elles seront de 30°C sur la côte et de 21 à 25°C dans les Hauts. Le vent soufflera en rafales (50 à 55 km/h) sur les plages de l'Ouest et dans l'Est. Le passage d'un front froid la nuit suivante est précédé par des averses fréquentes sur le département l'après-midi. La mer est agitée et devient forte dans la nuit.