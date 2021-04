Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Mercredi 14 Avril à 14H42

Le maire Patrick Selly a découvert le projet de réhabilitation de la résidence Cybele en compagnie des élus bénédictins. La Semac (Société d'économie mixte d'aménagement et de construction) qui participe au développement du territoire de l'est, est à l'issue de ce projet. "L'opération porte sur la rénovation de 50 logements locatifs sociaux et vise à améliorer le confort des locataires" indique la mairie de Saint-Benoît. "4 appartements ont déjà été totalement rénovés. Deux d'entre eux serviront à accueillir les familles pendant la durée des travaux de leur logement ; un autre a été aménagé comme espace de de loisirs pour les enfants. La fin des travaux est prévue pour avril 2022" ajoute la mairie.

