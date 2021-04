Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La tortue Maeli a retrouvée la mer. Elle a été relâchée ce vendredi 16 fril 2021 après avoir passé quatre mois dans le centre de soins de Kelonia. L'animal avait été récupéré par le Club de Plongée Aquabulle avec un hameçon dans la bouche, le fils de pêche entouré autour du cou et de la nageoire. "Sa prise en charge précoce a évité que le fils de pêche ne fasse des garrots qui auraient entrainé l'amputation de la nageoire ou la mort par étranglement. Elle a été relâchée, avec ses parrains et marraines de Aquabulle, là où elle avait été récupérée et où elle avait ses repères" explique Kelonia. Maeli a été équipée d'une balise Argos qui permettra de suivre ses déplacements (Photo Kelonia)

