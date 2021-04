Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Ce samedi 17 avril 2021, Matante Rosina fait grise mine, comme le temps. Elle voit bien que ce samedi ne sera pas ensoleillé et qu'il y aura quelques averses dans l'après-midi. Au niveau des températures maximales, elles seront de 30°C sur la côte et de 21 à 25°C dans les Hauts. Le vent soufflera en rafales (50 à 55 km/h) sur les plages de l'Ouest et dans l'Est. Le passage d'un front froid la nuit suivante est précédé par des averses fréquentes sur le département l'après-midi. La mer est agitée et devient forte dans la nuit.

Ce samedi 17 avril 2021, Matante Rosina fait grise mine, comme le temps. Elle voit bien que ce samedi ne sera pas ensoleillé et qu'il y aura quelques averses dans l'après-midi. Au niveau des températures maximales, elles seront de 30°C sur la côte et de 21 à 25°C dans les Hauts. Le vent soufflera en rafales (50 à 55 km/h) sur les plages de l'Ouest et dans l'Est. Le passage d'un front froid la nuit suivante est précédé par des averses fréquentes sur le département l'après-midi. La mer est agitée et devient forte dans la nuit.