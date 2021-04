BONJOUR LA REUNION - A la une de ce dimanche 18 avril 2021 :



La France impose une quarantaine à des voyageurs, à La Réunion il n'y a aucun contrôle des septaines "obligatoires"

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, a annoncé Matignon samedi. A La Réunion, depuis le 16 janvier, les voyageurs arrivant à La Réunion ou à destination de la métropole ont, selon la préfecture, "l'obligation civique et morale" de réaliser une septaine à domicile ou dans un lieu de leur choix. Le respect de cette "obligation civique et morale" ne fait l'objet d'aucun contrôle et encore moins de sanction. Aucune vérification n'a ainsi été imposée aux voyageurs de retour de vacances, fin janvier, de Métropole, de Mayotte ou d'ailleurs. Le chiffres de l'épidémie ont commencé à exploser début février, notamment en raison de l'émergence des variants

Les recherches se poursuivent pour retrouver Julien Chaussalet

Les recherches reprennent ce dimanche matin 18 avril 2021 pour tenter de retrouver Julien Chaussalet, 38 ans, disparu depuis ce vendredi matin. Il était parti en randonnée avers 10 heures de Beauséjour (Sainte-Marie) pour faire la boucle de Montée Sano. Depuis son départ il n'a plus donner de nouvelles. Menées par le peloton de gendarmerie de haute montagne, la famille et les proches, les recherches sont restées vaines ce samedi. Les conditions météo ont particulièrement compliquée la tâche.

Vigilance "vagues de submersion" sur les côtes ouest et sud : après la pluie vient la houle

La Réunion a été copieusement arrosée ce samedi 17 avril. Des trombes d'eau se sont abattues sur toutes les régions de l'île provoquant l'entrée en crue de plusieurs rivières et générant d'impressionnantes cascades notamment sur la falaise de la route du littoral. Cet axe de circulation est d'ailleurs basculé sur ses trois voies côté mer. Les pluies et les orages se sont calmés dans le courant de la nuit de samedi dimanche et c'est maintenant à une forte houle qui est attendue. Météo France a placé les côtes ouest et sud de l'ile en vigilance forte houle "vague de submersion. La plus grande prudence est recommandée sur les fronts de mer

Insolite : jeu-concours de la préfecture, crêpage de chignon, tacle de Lecornu

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici ! "Défi recette BQP" : le jeu-concours de la préfecture pour gagner un bon d'achat, Miss Monde 2020 arrêtée après avoir agressé Miss Sri Lanka 2021, "La Guyane c'est la France" : le tacle de Sébastien Lecornu sur Twitter

Inde : le changement climatique asphyxie des milliers de paludiers traditionnels

Dans un marais désertique de l'Etat du Gujarat, aux confins occidentaux de l'Inde, la famille Thakor, comme des milliers d'autres paludiers, s'échine à collecter le sel dont elle tire sa maigre subsistance, mais le changement climatique menace d'asphyxier cette activité ancestrale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Houle et nuages tenaces

Ce dimanche 18 avril 2021, Matante Rosina va bat karé dans l'Ouest pour voir la houle tout en restant prudente en ne s'approchant pas du bord de mer. Des vagues de 4 mètres sont attendues dans l'Ouest et le Sud. Le vent est fort dans l'Ouest avec des rafales qui peuvent atteindre les 60 km/h. Le soleil essaie de percer les nuages qui sont tenaces au Sud. Quelques pluies sont attendues sur le relief et peuvent déborder sur Le Port, la Possession et Saint-Paul dans l'après-midi. Les températures maximales baissent légèrement.