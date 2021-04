Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Jeudi 15 Avril à 15H42

La 3éme édition du projet Inov'Ali débutera le 01 mai 2021. "Cet événement met en compétition des étudiants qui oeuvrent à sensibiliser le public réunionnais sur une cause (sociale, humanitaire, environnementale...)", communique l'association Well'Kom. Soutenue particulièrement par Maëllys Yaya, Princia Rakotondrahasy et Romain Cobriere, étudiants en licence professionnelle métiers de la communication à l'Université de La Réunion, cette 3ème édition portera sur la protection animale sur l'île. Les inscriptions sont ouvertes aux étudiants jusqu'au 25 avril. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Well'Kom et ses partenaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La 3éme édition du projet Inov'Ali débutera le 01 mai 2021. "Cet événement met en compétition des étudiants qui oeuvrent à sensibiliser le public réunionnais sur une cause (sociale, humanitaire, environnementale...)", communique l'association Well'Kom. Soutenue particulièrement par Maëllys Yaya, Princia Rakotondrahasy et Romain Cobriere, étudiants en licence professionnelle métiers de la communication à l'Université de La Réunion, cette 3ème édition portera sur la protection animale sur l'île. Les inscriptions sont ouvertes aux étudiants jusqu'au 25 avril. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Well'Kom et ses partenaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)