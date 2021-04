Retrouvez toutes les modifications de la route pour les jours à venir : chantiers en cours ou futurs. Le CRGT vous souhaite bonne route et bonne semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN2 - Ste Rose - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2 à Ste Rose, en agglomération, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 7 mai. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD242 - Cilaos/Route Ilet à Cordes - Travaux de construction de parapets

Sur la RD242 à Cilaos/Route d'Ilet à Cordes, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 25 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD55 - La Plaine des Palmistes/Route Petite Plaine - Travaux sur réseau eau potable

Sur la RD55 à La Plaine des Palmistes Route de la Petite Plaine, travaux sur le réseau d'alimentation en Eau Potable jusqu'au 31 mai. Circulation alternée de 7h30 à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Coeur au Port et celui de l'Eperon à St Paul, travaux de balayage mécanique du lundi 19 au vendredi 23 avril. Voie neutralisée de 19h30 à 5h30 dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement

Sur la RN1 à St Paul secteur Barrage, travaux d'aménagement du lundi 19 au vendredi 23 avril. Voie de droite neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Paul - Travaux d'entretien des espaces verts

Sur la RN1 entre l'échangeur du Barrage et celui de l'Eperon à St Paul, travaux d'entretien des espaces verts du lundi 19 au vendredi 23 avril. BAU neutralisée de 7h à 15h dans un sens et dans l'autre.

RN2 - St Joseph - Travaux d'élagage

Sur la RN2 à St Joseph secteur Manapany les Bains, travaux d'élagage les nuits du lundi 19 avril au vendredi 7 mai. Circulation alternée de 18h30 à 5h.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre le Chaudron à St Denis et Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 19 au jeudi 22 avril inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.

RN2002 - Bras Panon / Rivière des Roches - Travaux de réalisations de murets de sécurité

Sur la RN2002 à Bras Panon secteur Rivière des Roches, travaux de réalisations de murets de sécurité du lundi 19 au vendredi 23 avril de 8h30 à 15h30. Prudence est recommandée aux abords du chantier.

RN3 - Le Tampon / St Pierre - Travaux de balayage en TPC et sur échangeurs de nuit

Sur la RN3 entre le giratoire des Azalées au Tampon et Ravine blanche à St Pierre, travaux de balayage en TPC et sur échangeurs les nuits du lundi 19 au jeudi 22 avril inclus. Neutralisation de voie en fonction du chantier mobile dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN5 - Route de Cilaos / Les Aloès - Travaux de réparation de chaussée

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur les Aloès, travaux de réparation de chaussée le lundi 19 avril. Alternat de 7h à 15h.

RN7 - Le Port/St Paul - Travaux de réfection de regards

Sur la RN7 Axe Mixte entre giratoire Danseuses au Port et giratoire de Cambaie à St Paul, travaux de réfection de regards la nuit du vendredi 16 avril. Voie neutralisée de 19h30 à 5h dans un sens et dans l'autre.

RD111 - L'Etang-Salé/Rte du Lambert - Travaux de fouille pour pose de câbles électriques

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route du Lambert, travaux de fouille de tranchées pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 23 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 18 avril de 14h à 17h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.