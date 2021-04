Des militant.es d'Extinction Rebellion ont dessiné samedi 17 avril 2021 une piste cyclable éphémère dans la rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis. "Cet axe très emprunté par les deux-roues mais qui n'offre pourtant aucun aménagement spécifique. Leur souhait était de matérialiser un espace réservé aux cyclistes afin d'assurer leur sécurité dans une zone qui ne leur est pas propice" écrit Extinction Rebellion dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Extinction Rebellion)

"La plupart des rues du centre-ville ne permettent pas un déplacement sécurisé en vélo, car entre les voies de stationnement de chaque côté et la voie de roulement des voitures, les cyclistes se retrouvent actuellement souvent coincés à l’arrêt entre deux automobiles. Tout cela traduit des choix d’aménagement de l’espace urbain qui a favorisé jusqu’à présent l’usage de la voiture individuelle aux dépens des mobilités douces. Ces dernières constituent pourtant une solution simple, bon marché, concrète et efficace contre le changement climatique, la pollution de l’air et les nuisances sonores.

Par notre action et nos photos, nous montrons qu'il est possible de donner sa place au vélo dans le centre-ville de Saint-Denis tout en maintenant le trafic automobile dans les rues, en baissant la vitesse de circulation pour un usage partage apaisé, ou en supprimant dans quelques rues des files de stationnement afin de libérer de l’espace. La priorité doit être donnée aux usagers de la route les plus fragiles, c'est-à-dire aux cyclistes.

Cette action est l'occasion pour nous d'informer la population et les élu.es que deux nouvelles Vélorutions sont organisées le samedi 24 avril sur Saint-Denis (départ 13h du parking du stade de l'Est) et Saint-Pierre (départ 13h du parking Carrefour de la ZAC Canabady). Une Vélorution est un rassemblement de cyclistes et autres usagers de la route, adeptes des modes de déplacement doux, qui occupent temporairement l’espace routier habituellement emprunté par les voitures.

Ces deux évènements visent à rappeler à tous les élu.es qui décident des aménagements du territoire, et à ceux qui briguent le département et la Région cet hiver, qu'il est urgent de revoir leurs priorités en matière d'infrastructure de déplacement. Il est temps d'investir massivement dans la création et la sécurisation des voies cyclables sur notre ile afin de fluidifier le trafic et de limiter la pollution !"

