Les recherches reprennent ce dimanche matin 18 avril 2021 pour tenter de retrouver Julien Chaussalet, 38 ans, disparu depuis ce vendredi matin. Il était parti en randonnée avers 10 heures de Beauséjour (Sainte-Marie) pour faire la boucle de Montée Sano. Depuis son départ il n'a plus donner de nouvelles. Menées par le peloton de gendarmerie de haute montagne, la famille et les proches, les recherches sont restées vaines ce samedi. Les conditions météo ont particulièrement compliquée la tâche. (Photo D.R.)

Traileur expérimenté Julien Chaussalet est parti seul pour cette randonnée. Selon ses proches, son téléphone a borné vendredi vers 14 heures dans la zone de la forêt Dugain et Dioré. Ce samedi, soutenu par l'hélicoptère de la gendarmerie, les gendarmes du PGHM, la famille et les amis du disparu ont mené une battue dans ces secteurs. La pluie battante et les cours d'eau en crue les ont contraints à suspendre les recherches.

Elles reprennent ce dimanche matin. La famille a lancé un appel à l'aide pour l'organisation de nouvelles battues sur les sentiers.

Merci à tous pour vos messages, vos présences... on continue demain 🙏🏼 Publiée par Thomas Chaussalet sur Samedi 17 avril 2021

Pour tous renseignements contribuant à retrouver Julien Chaussalet contacter ses proches au 0692 98 98 97 ou téléphoner à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche.

