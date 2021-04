Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 16 Avril à 12H47

Ce dimanche 18 avril 2021, Matante Rosina va bat karé dans l'Ouest pour voir la houle tout en restant prudente en ne s'approchant pas du bord de mer. Des vagues de 4 mètres sont attendues dans l'Ouest et le Sud. Le vent est fort dans l'Ouest avec des rafales qui peuvent atteindre les 60 km/h. Le soleil essaie de percer les nuages qui sont tenaces au Sud. Quelques pluies sont attendues sur le relief et peuvent déborder sur Le Port, la Possession et Saint-Paul dans l'après-midi. Les températures maximales baissent légèrement.

Ce dimanche 18 avril 2021, Matante Rosina va bat karé dans l'Ouest pour voir la houle tout en restant prudente en ne s'approchant pas du bord de mer. Des vagues de 4 mètres sont attendues dans l'Ouest et le Sud. Le vent est fort dans l'Ouest avec des rafales qui peuvent atteindre les 60 km/h. Le soleil essaie de percer les nuages qui sont tenaces au Sud. Quelques pluies sont attendues sur le relief et peuvent déborder sur Le Port, la Possession et Saint-Paul dans l'après-midi. Les températures maximales baissent légèrement.