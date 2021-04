Publié il y a 2 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La ville de Saint-Benoît et ses partenaires organisent la semaine de l'alternance et de la formation du 19 au 25 avril 2021, 100% en digitale. L'évènement est à suivre sur le site de la mairie de Saint-Benoît dont nous publions le communiqué ci-dessous. Plus de renseignements au 0262.50.88.00 (poste 860).

La ville de Saint-Benoît et ses partenaires organisent la semaine de l'alternance et de la formation du 19 au 25 avril 2021, 100% en digitale. L'évènement est à suivre sur le site de la mairie de Saint-Benoît dont nous publions le communiqué ci-dessous. Plus de renseignements au 0262.50.88.00 (poste 860).